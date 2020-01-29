«Опасная женщина»: Ходченкова станцевала у пилона на туфлях-стрипах

Российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова порадовала поклонников откровенным фото с занятий эротическим танцами. «Горячий» снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре артистка предстала в коротких шортах и топе. Ее сексуальный образ дополнили специальные туфли-стрипы на высоком каблуке. Она позировала на четвереньках у пилона, демонстрируя длинные и стройные ноги.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Фото, обработанное с помощью фильтров в черно-белом цвете, получилось невероятно эффектным. На провокационный снимок отреагировала певица Вера Брежнева, которая не смогла выразить свое восхищение словами и просто оставила эмодзи в виде огня и черных сердец.

Поклонники также не смогли пройти мимо такого кадра молча и одарили звезду комплиментами. Судя по всему, некоторые из них уже начинают завидовать идеальной фигуре актрисы.

«Шикарная фигура!»;

«Хороша, чертовка»;

«Ну наконец-то горячий кадр»;

«Ноги бесконечно длинные»;

«Опасная женщина», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ходченкова поделилась видео со своими танцами у шеста.