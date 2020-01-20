Светлана Ходченкова сразила поклонников жаркими танцами на пилоне. Горячее видео актриса опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

В кадре 36-летняя звезда исполняет одно из основных па в танцах на пилоне — Светлана вращается вокруг шеста, изящно перебирая в воздухе ногами. На Ходченковой черные трусики-слипы и красный спортивный бюстгальтер с черной каймой.

«Летать не вредно», — подписала она видео.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Известно, что так называемый pole-dance актриса начала осваивать в 2017 году для съемок в одной из кинокартин. Позднее приобретенные умения снова пригодились звезде на съемочной площадке — во время работы над сериалом «Домашний арест».

По слухам, именно эротическим танцам Ходченкова обязана своему роману с Семеном Слепаковым — как сообщает издание URA.RU, артисты познакомились на съемочной площадке, где якобы между ними вспыхнули чувства. Однако и Светлана, и Семен сплетни о романтических отношениях отрицают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа.