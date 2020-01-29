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  4. В Москве госпитализирован глава республики Алтай Олег Хорохордин

В Москве госпитализирован глава республики Алтай Олег Хорохордин

, 20:05 | Светлана Шевченко 74

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен первый заместитель местного правительства Виталий Махалов.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Москве госпитализирован глава республики Алтай Олег Хорохордин. Информацию об этом ТАСС подтвердили в его пресс-службе.

По словам пресс-секретаря Михаила Максимова, у Хорохордина «возникли проблемы с желудком». В столице глава региона в этот момент находился в командировке.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен первый заместитель местного правительства Виталий Махалов.

Информации о состоянии Олега Хорохордина пока не поступало. В комментарии 5-tv.ru в администрации главы республики опровергли сообщения ряда СМИ о том, что он был доставлен в отделении реанимации.

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В Москве госпитализирован глава республики Алтай Олег Хорохордин

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