В Москве госпитализирован глава республики Алтай Олег Хорохордин. Информацию об этом ТАСС подтвердили в его пресс-службе.

По словам пресс-секретаря Михаила Максимова, у Хорохордина «возникли проблемы с желудком». В столице глава региона в этот момент находился в командировке.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен первый заместитель местного правительства Виталий Махалов.

Информации о состоянии Олега Хорохордина пока не поступало. В комментарии 5-tv.ru в администрации главы республики опровергли сообщения ряда СМИ о том, что он был доставлен в отделении реанимации.