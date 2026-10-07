Трагедия в общежитии РУДН: погиб иностранный студент

Иностранный студент РУДН погиб после падения из окна общежития

Российский университет дружбы народом имени Патриса Лумумбы подтвердил гибель иностранного студента медицинского института, который выпал из окна общежития. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-слежбу вуза.

«РУДН подтверждает факт трагедии. Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о возрасте и гражданстве погибшего, а также точное время произошедшего пока не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Перми несовершеннолетний учащийся погиб в результате несчастного случая в душевой кабине. По предварительным данным, молодой человек зашел в душевую комнату, где внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. Он упал под струю льющегося кипятка и пробыл под ней полтора часа.

Также 5-tv.ru рассказывал о гибели 27-летний студент Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина из Анголы, который утонул в водоеме в Московсой области.

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