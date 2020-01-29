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Андрейченко рассказала, как уходила от Дунаевского к Шеллу

, 23:46 | Мия Субботина 63

Артистка честно объявила своему мужу о чувствах к зарубежному актеру.

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Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko

Актриса театра и кино Наталья Андрейченко, получившая широкую известность после выхода картины «Мэри Поппинс, до свидания», рассказала, как уходила от мужа Максима Дунаевского к актеру Максимилиану Шеллу. Звезда сообщила об истории своих отношений в студии программы «Судьба человека» на федеральном канале.

Ранее в одном из интервью артистка заявляла, что «любила двух мужчин одновременно», подразумевая композитора и артиста. Звезда пояснила, что влюбилась в Шелла мгновенно, при этом у нее был маленький сын от Дунаевского. Несмотря на новую любовь, она продолжала питать чувства к бывшему мужу. Однако была вынуждена попросить у него развод, поскольку сказала ему, что если он не согласится, то ее посадят в тюрьму за связь с иностранцем.

«Меня ведь однажды вызвали. Спросили: „Что вы себе позволяете? В три часа ночи покидаете отель ‚Космос‘, где живут иностранцы. В стране, где вас знает каждая бездомная собака. Мы в вашей сумке найдем то, за что вам светит 15 лет“. Это был 1983 или 1984 год. Такие были нравы», — отметила Наталья.

Instagram @natalya_andreychenko

Несмотря на угрозы, звезда не хотела уезжать из России.

«У меня в СССР было все. На кухне лежало по пять сценариев. Один лучше другого. Я умная женщина, от этого не уезжают», — заявила знаменитость.

Как призналась актриса, первое время Дунаевский не хотел с ней разводиться. Однако потом дал ей развод и разрешил австрийскому актеру усыновить его сына Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Андрейченко ответила хейтерам в Instagram.

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