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Нефтяной танкер загорелся у берегов ОАЭ

, 22:38 | Карина Бернтгольц Срочная новость 60

По предварительным данным, примерно в 40 километрах от берега горит судно под панамским флагом.

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Фото, видео: Twitter @GDarkconrad

Нефтяной танкер загорелся у берегов Объединенных Арабских Эмиратов в районе города Шарджа. Как сообщает газета «National» со ссылкой на Морскую торговую организацию Соединенного Королевства (МТОСК), пламя вспыхнуло около 16:00 по местному времени (15:00 по московскому времени). Судно полыхает на расстоянии примерно 40 километров от берега.

В сети появились кадры, на которых видно, как над танкером в небо поднимается густой столб черного дыма. По предварительным данным, на борту находятся люди, однако их число неизвестно.

Как сообщил источник 5-tv.ru, над судном развевается флаг Панамы. Судовладелец — компания в ОАЭ Crude oil tanker.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезное возгорание произошло на причале воинской части, расположенной на севере Мурманска.

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Нефтяной танкер загорелся у берегов ОАЭ

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