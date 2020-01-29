Адвокат помилованной Наамы Иссахар рассказал, когда она выйдет из колонии

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду и хранение наркотических средств и позже помилованная президентом Владимиром Путиным, может воссоединиться с семьей уже вечером 30 января. Об этом 5-tv.ru рассказал ее адвокат Алексей Добрынин.

«Акт (о помиловании — Прим. ред.) подписан. Он, в принципе, вступает в силу немедленно, сегодня. Но, как вы видите, ворота закрыты. Понятно, что, скорее всего, Наама будет освобождена уже завтра», — сказал адвокат.

Добрынин выразил надежду на то, что его подзащитная сможет воссоединиться с семьей в Израиле уже вечером 30 января.

«Мы рассчитываем, что завтра вечером Наама будет сидеть у себя дома со своей семьей и праздновать долгожданное освобождение и возвращение домой», — отметил Добрынин, поздравив всех с этим событием.

Как сообщал 5-tv.ru, 25-летняя Наама Иссахар находится в подмосковной колонии. Ранее ее приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотических средств. Позже Владимир Путин подписал акт о помиловании девушки, «руководствуясь принципами гуманности».

Мать осужденной девушки, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Реувен Ривлин и министр иностранных дел Исраэль Кац выразили благодарность президенту России Владимиру Путину. По данным «Интерфакс», девушка вероятно может вернуться на родину вместе с премьером своей страны.