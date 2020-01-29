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Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

, 20:01 | Валентин Черников 1 005

Президент России распорядился освободить девушку из подмосковной колонии, где она отбывала срок за контрабанду и хранение наркотиков.

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Фото, видео: Instagram @_inaama, 5-tv.ru

Помилования Владимира Путина дождалась израильтянка Наама Иссахар. Президент России распорядился освободить 25-летнюю девушку из подмосковной колонии, где она отбывала срок за контрабанду и хранение наркотических средств. Указ вступает в силу со дня подписания.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении Кремля.

Встретить освобожденную из места заключения накануне прибыла ее мать Яффа Иссахар. Ранее женщина встретилась с главой российского государства во время его израильской поездки. После беседы лидер страны заявил, что ситуация разрешится благополучно. За несколько месяцев до переговоров о помиловании девушки попросил Путина премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нааму Иссахар задержали сотрудники таможенной службы в апреле прошлого года в столичном аэропорту «Шереметьево». В ее багаже обнаружили более девяти граммов гашиша. Сама израильтянка подтвердила, что вещество принадлежит ей. За контрабанду и хранение наркотических средств девушку приговорили к 7,5 годам колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин примет решение о помиловании израильтянки после завершения формальностей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

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