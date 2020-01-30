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  4. Полицейского по подозрению в закладке наркотиков задержали в Подмосковье

Полицейского по подозрению в закладке наркотиков задержали в Подмосковье

, 0:47 | Карина Бернтгольц 22

В ходе досмотра о сотрудника правоохранительных органов было изъято девять свертков с запрещенными веществами.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Сотрудника полиции задержали в подмосковном Одинцове по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Как стало известно 5-tv.ru, при досмотре у мужчины изъяли девять свертков с запрещенным веществом, служебное удостоверение и мобильные телефоны.

Отмечается, что под подозрение попал младший сержант, занимавший должность оперуполномоченного станции Москва — Белорусская управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Сейчас в его отношении проводится проверка.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России, задержанный будет уволен из ОВД, а его руководитель и начальник ЛО МВД РФ на станции Москва-Белорусская будут сняты с занимаемых постов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД проверяет задержание пьяным за рулем высокопоставленного силовика в Югре.

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