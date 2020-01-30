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  4. Сеанс восковой эпиляции кончился для москвички страшными ожогами

Сеанс восковой эпиляции кончился для москвички страшными ожогами

, 13:01 | Алиса Старжевская 85

Девушка решила провести косметическую процедуру на дому, но пролила горячую массу из чаши себе на руки и ноги.

Фото: www.globallookpress.com / 002 Gabriel Szabo

В Войковском районе Москвы 29 января девушка нанесла себе сильные ожоги, после импровизированного сеанса домашней восковой эпиляции, пишет «Московский комсомолец».

Жительница столицы вспоминает, что ничего не предвещало беды — она решила провести процедуру по удалению нежелательных волос у себя на дому, которую уже проделывала самостоятельно и ранее. Потерпевшая приготовила все необходимые ингредиенты заблаговременно.

29-летняя девушка разогрела воск в СВЧ-печи и уже несла наполненную пиалу в ванную комнату. В какой-то момент она споткнулась и опрокинула содержимое прямо себе на руки. Испугавшись, москвичка выронила злополучную чашу и пролила часть горячего воска себе на оголенную ногу. На испуганные вопли и призывы на помощь прибежал муж, который и вызвал для жены машину «скорой помощи».

Любительница экстремальных косметических процедур была доставлена в одну из городских больниц. Там ей своевременно оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась, выбрав амбулаторное лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Прикамья облил любовницу бензином и поджег.

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