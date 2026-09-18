Путин заявил, что газ должен в первую очередь служить России

Россия обладает крупнейшими в мире запасами газа, и этот ресурс должен прежде всего использоваться внутри страны. Об этом президент Владимир Путин заявил во время открытия новых объектов, построенных по программе социальной газификации.

«Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, и наша задача, чтобы этот ресурс в первую очередь служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», — сказал Путин.

Президент рассказал, что за последние 20 лет газовые сети значительно расширились. В 2005 году они работали в 40 регионах, а сейчас охватывают уже 73 субъекта России.

По словам Путина, за последние пять лет практически каждый день к газу подключали новый населенный пункт. Новые объекты появляются в разных частях страны, в том числе на Дальнем Востоке, в Центральной России, Поволжье и на Северном Кавказе.

Подключение к газу нужно не только для отопления домов. Как отметил президент, доступ к сетевому газу помогает открывать новые предприятия и создавать рабочие места. Кроме того, действующие производства получают возможность переходить на более современное оборудование.

Газ также используют для работы тепло- и электростанций и других объектов коммунального хозяйства. По словам Путина, переход на газовое топливо позволяет уменьшить нагрузку на окружающую среду, особенно в крупных городах.

Отдельно президент отметил спрос на газификацию в небольших городах и сельской местности. Там активно строятся частные дома, причем на индивидуальное жилищное строительство приходится более половины всего жилья, возводимого в России.

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