Ассоциация менеджеров представила XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

17 сентября 2026 года на площадке ММПЦ «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, приуроченная к публикации XXVII рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».

Ежегодный рейтинг проводится Ассоциацией менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ» и является одним из ключевых инструментов оценки профессиональной репутации руководителей высшего звена. Он отражает результаты работы управленцев за прошедший год и определяет наиболее авторитетных представителей российского бизнеса на основе голосования самих кандидатов рейтинга. Выбор лауреатов проходил в несколько этапов — подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, публикация результатов.

«За каждым именем в „ТОП-1000“ — история профессионального пути, ответственности и достижений. Это признание руководителей, которые своими решениями и результатами определяют развитие компаний, отраслей и российской экономики в целом», - отметил в ходе пресс-конференции президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Классификатор рейтинга включает 19 функциональных и более 20 отраслевых направлений. В 2026 году в рейтинге представлено новое функциональное направление — «Операционный директор».

В этом году рейтинг впервые вышел за рамки оценки индивидуальных профессиональных достижений. В отдельном разделе «ТОП-1000» Ассоциация менеджеров представила список «Лучших управленческих команд компаний», который позволяет оценить не только результаты отдельных руководителей, но и совокупное представительство компаний в рейтинге. Для формирования списка результаты всех топ-менеджеров одной компании, вошедших в «ТОП-1000», были объединены в общую оценку с учетом их позиций в рейтинге. В список вошли 50 компаний, представленных в рейтинге как минимум пятью руководителями.

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, список «Лучших управленческих команд» дополняет индивидуальный рейтинг «ТОП-1000» новой перспективой — позволяет перейти от оценки отдельных лидеров к оценке управленческой команды в целом и увидеть компании с высокой концентрацией руководителей, получивших признание профессионального сообщества.

В ходе пресс-конференции топ-менеджеры крупнейших российских компаний обсудили, как меняются подходы к лидерству в условиях экономических и технологических изменений. Участники рассмотрели практики, которые помогают компаниям сохранять устойчивость и достигать бизнес-результатов, а также влияние цифровизации и искусственного интеллекта на принятие управленческих решений. Отдельно эксперты остановились на тенденциях, которые могут повлиять на развитие российского бизнеса в ближайшие годы.

В пресс-конференции, посвященной публикации 27-го рейтинга «ТОП-1000» приняли участие: президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, первый заместитель генерального директора А7 Ирина Акопян, директор по управлению МТС Web Services Оксана Воробьева, директор по персоналу «НПФ Газфонд ПН» Дина Сафиуллина и президент Ward Howell Георгий Абдушелишвили.

Первый заместитель генерального директора А7 Ирина Акопян отметила, что в современных условиях роль руководителя заключается не только в принятии стратегических решений, но и в создании среды, в которой команда способна действовать самостоятельно и брать ответственность за результат.

«Для меня сильное лидерство — это способность принимать решения в условиях неопределенности, видеть стратегическую перспективу и брать ответственность за результат. При этом руководителю важно создать команду, в которой люди могут самостоятельно действовать, открыто говорить о проблемах и предлагать решения. Когда цели и зоны ответственности понятны, у компании появляется необходимая скорость, а у руководителя — возможность сосредоточиться на стратегических задачах», - сказала она.

По словам директора по управлению МТС Web Services Оксаны Воробьевой, в ближайшие годы главным конкурентным преимуществом компаний станет способность быстро перестраивать управленческие модели вслед за изменениями рынка, технологий и структуры компетенций.

«В горизонте трех–пяти лет конкурентоспособность будет определять зрелость модели управления, а не только масштаб инвестиций в технологии. По данным McKinsey, 88% компаний применяют ИИ, но измеримый эффект получает менее половины. Компании будут переходить от управления должностями к управлению компетенциями, а руководитель станет оркестратором гибридных команд из людей и ИИ-агентов — за человеком остаются постановка задач, контроль качества и ответственность за результат. При дефиците специалистов удержание и развитие команд превращается из HR-задачи в фактор устойчивости бизнеса. Ключевой компетенцией станет способность адаптировать организацию к изменениям рынка быстрее конкурентов», - добавила Воробьева.

Говоря о влиянии цифровизации и искусственного интеллекта на управленческие практики, директор по персоналу «НПФ Газфонд ПН» Дина Сафиуллина отметила, что развитие технологий меняет не только инструменты работы руководителя, но и его роль в организации.

«Цифровизация и искусственный интеллект меняют подход к управлению: алгоритмы берут на себя рутину и аналитику, сжимая иерархии и формируя гибридные команды. Роль руководителя смещается от „источника знаний“ к архитектору смыслов и фильтру контекста. Главными вызовами становятся ответственность за решения ИИ и адаптация сотрудников. В новых условиях ключевыми компетенциями лидера будут цифровая грамотность, критическое мышление, адаптивность и эмпатия. Искусственный интеллект не заменит лидера. Но лидер, который эффективно использует искусственный интеллект, очень быстро заменит того, кто пытается управлять по старинке», - заметила Сафиуллина.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили роли личного бренда руководителя в формировании доверия к компании.

«Доверие к компании сегодня формируется не только через ее продукты, финансовые результаты или публичные коммуникации, но и через фигуру руководителя: стиль принятия решений, последовательность и умение объяснять свою позицию. Личный бренд топ-менеджера и корпоративная репутация становятся взаимосвязанными активами: сильная репутация компании усиливает доверие к ее руководителям, а профессиональный авторитет первого лица напрямую влияет на восприятие бизнеса клиентами, партнерами и сотрудниками. При этом публичный образ должен подтверждаться реальными действиями — аудитория быстро замечает расхождение между заявленными ценностями и практикой», - отметил президент Ward Howell Георгий Абдушелишвили

За годы существования рейтинга его лауреатами стали более 19 тыс. руководителей российских компаний. В 2025 году Ассоциация менеджеров расширила географию проекта, запустив региональное направление «ТОП-100 российских менеджеров». В первых рейтингах «ТОП-100 российских менеджеров» приняли участие руководители Нижегородской и Свердловской областей. В 2026 году рейтинг «ТОП-100» впервые пройдет для управленцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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