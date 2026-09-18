Холод тут ни при чем: какие осенние ошибки повышают риск подхватить инфекцию

Осенью люди болеют чаще из-за смены привычного образа жизни

С наступлением осени люди чаще сталкиваются с простудными и другими респираторными инфекциями. Дело не только в прохладной погоде: меняется привычный образ жизни, люди больше времени проводят в закрытых помещениях, чаще находятся рядом друг с другом, а режим сна и активности может сбиваться.

При этом некоторые осенние привычки действительно способны ухудшать общее состояние организма. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему осенью люди чаще болеют

Осенью меняются условия, в которых люди проводят большую часть дня. Становится прохладнее, световой день сокращается, а прогулки постепенно уступают место времени в помещении. Школы, офисы, общественный транспорт и другие закрытые пространства становятся местами постоянных контактов.

Именно поэтому осенью и зимой создаются условия для более активного распространения респираторных вирусов. Сам по себе холод не является причиной простуды, однако изменение поведения людей имеет значение.

Поэтому вопрос «как не заболеть осенью» нельзя свести только к теплой одежде. Важно учитывать и режим дня, и качество воздуха в помещении, и количество контактов с другими людьми.

Ошибка № 1: постоянно не высыпаться

Осенью привычный режим может незаметно измениться. Утром становится темнее, вечером хочется дольше смотреть телевизор или пользоваться смартфоном, а рабочие и домашние дела никуда не исчезают.

Регулярный недостаток сна связан с изменениями работы иммунной системы. Обзор научных исследований показывает, что хронические нарушения сна могут сопровождаться усилением воспалительных процессов и повышенным риском инфекций.

Поэтому сон — важная часть подготовки к сезону простуд. Постоянное недосыпание не делает человека автоматически больным, но создает дополнительную нагрузку на организм.

Ошибка № 2: почти перестать двигаться

После теплого лета уровень физической активности у многих людей снижается. Прогулки становятся короче, поездки на велосипеде прекращаются, а свободное время чаще проходит дома.

Полностью отказываться от движения в холодное время года не стоит. Прогулки, домашняя гимнастика, плавание и другие подходящие виды активности помогают сохранять привычный уровень физической нагрузки.

Важна именно регулярность. Необязательно устраивать интенсивные тренировки каждый день — гораздо полезнее не превращать осень в несколько месяцев почти полного бездействия.

Ошибка № 3: заменять нормальное питание сладостями

Осенью особенно легко перейти на более калорийную пищу. Горячая выпечка, сладости и готовые блюда становятся удобным способом быстро перекусить или поднять настроение.

Однако организму необходим разнообразный рацион. Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать основу питания разнообразной: включать овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи и источники белка. При этом продукты с большим количеством свободных сахаров, соли и нездоровых жиров следует ограничивать.

Поэтому перед сезоном простуд не стоит делать ставку на витаминные комплексы или отдельные продукты. Гораздо важнее регулярно получать необходимые питательные вещества из разнообразной еды.

Ошибка № 4: проводить весь день в закрытом помещении

С похолоданием возникает привычка практически не выходить на улицу. Человек едет на работу, проводит там несколько часов, возвращается домой и снова остается в помещении.

Проблема не только в отсутствии прогулок. Чем больше времени люди проводят в закрытых пространствах рядом друг с другом, тем больше возможностей для передачи респираторных инфекций.

Поэтому проветривание помещений и регулярные прогулки остаются важными бытовыми привычками осенью. Даже короткий выход на улицу помогает не проводить весь день в одном помещении.

Ошибка № 5: постоянно находиться в состоянии стресса

Осенью возвращается привычный рабочий ритм после отпусков, увеличивается количество дел, а до конца года остается все меньше времени. Постоянное напряжение может сопровождаться проблемами со сном, усталостью и изменением привычного режима.

Сам стресс не означает, что человек обязательно заболеет. Однако длительное напряжение в сочетании с недостатком сна и отдыха создает дополнительную нагрузку на организм.

Поэтому полноценное восстановление — такая же часть подготовки к холодному сезону, как питание и физическая активность.

Ошибка № 6: самостоятельно принимать витамины

С наступлением осени многие начинают принимать сразу несколько витаминных комплексов, надеясь таким образом защититься от простуд.

Однако универсального набора добавок, который гарантированно предотвращает инфекции, не существует. ВОЗ отмечает, что микронутриенты необходимы для нормальной работы организма и иммунной системы, но рекомендует прежде всего получать их из разнообразного питания.

Если есть подозрение на дефицит определенного вещества, вопрос о дополнительном приеме лучше решать с врачом с учетом питания, состояния здоровья и результатов обследований.

Ошибка № 7: переносить болезнь на ногах

Еще одна распространенная осенняя привычка — продолжать обычный ритм при плохом самочувствии. Человек идет на работу, встречается с людьми и занимается домашними делами, даже если уже появились выраженные симптомы инфекции.

При недомогании организму требуется время на восстановление. Кроме того, посещение общественных мест во время респираторной инфекции увеличивает вероятность передать ее другим людям.

Поэтому первые признаки заболевания — повод снизить нагрузку, дать себе возможность отдохнуть и ориентироваться на состояние организма.

Как подготовиться к сезону простуд

Подготовка к осени не требует сложной программы. Гораздо важнее несколько устойчивых привычек: соблюдать режим сна, сохранять физическую активность, разнообразно питаться и регулярно проветривать помещения.

Не стоит забывать и о гигиене рук, особенно после посещения общественных мест. А если человек заболел, разумно ограничить контакты с окружающими до улучшения состояния.

Здоровый образ жизни не гарантирует, что человек совсем не столкнется с простудой. Однако он помогает поддерживать нормальное состояние организма и не создавать дополнительных факторов риска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.