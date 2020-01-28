Шокирующие кадры: Житель Прикамья облил любовницу бензином и поджег

Житель города Соликамск Пермского края жестоко расправился с любовницей, которая отказала ему в продолжении отношений. Как стало известно 5-tv.ru, вечером 27 января 41-летний мужчина пришел в алкогольный магазин на Юбилейном проспекте, где его пассия работала продавцом.

Поняв намерения возлюбленного, 39-летняя женщина попыталась скрытья в подсобке, но не успела. Там предполагаемый злоумышленник облил любовницу бензином и поджог.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как сначала спокойным шагом из служебного помещения выходит возможный нападавший, а потом пострадавшая, будто факел, выбегает оттуда на улицу. Причиной вопиющего инцидента, по неподтвержденным данным, стал отказ женщины от встреч с любовником.

В результате происшествия продавец алкогольного магазина получила 35% ожогов площади тела и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемый задержан. Ведется расследование.

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