Минюст признал режиссера Андрея Звягинцева* иноагентом

Министерство юстиции России включило режиссера Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По заявлению министерства, режиссер принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о России.

С начала специальной военной операции Звягинцев* стал выступать с критическими заявлениями и уехал из России. Осенью 2022 года он покинул Союз кинематографистов РФ, российскую оскаровскую комиссию, а также вышел из состава жюри премий «Золотой орел» и «Ника».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание режиссера Андрея Звягинцева*, сделанное на Каннском фестивале. Песков напомнил, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую расправу, которую учинил киевский режим в Донбассе с 2014 года, когда там началась война. Если бы режиссер делал это в тот период, то, вероятно, обладал бы правом голоса, однако сейчас такого права у него нет.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.