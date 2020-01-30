Американские власти скрыли факт столкновения мини-подлодки с «Титаником»

Американская мини-подлодка «Тритон» во время погружения к затонувшему в 1912 году в северной Атлантике пароходу «Титаник» врезалась в обломки корабля, однако власти США срыли этот факт. Между тем после инцидента ученые сообщили о резком ухудшении состояния лежащего на дне судна. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статью в The Telegraph.

По данным издания, информация об инциденте всплыла в ходе судебного разбирательства между Национальным управлением США исследованию океанов и атмосферы (NOAA), отвечающем за защиту затонувших судов, и американской компанией, которая занимается подъемом артефактов с «Титаника».

Представители компании заявили, что глубоководный аппарат, способный взять на борт двоих человек, зацепил правый борт затонувшего судна из-за «интенсивных и крайне непредсказуемых подводных течений», и что ущерб в результате столкновения для «Титаника» был незначительным. Федеральным властям было доложено об инциденте, однако они решили не предавать эту информацию огласке. Утверждается также, что в NOAA были в курсе происшествия.

«Тот факт, что правительство держало информацию об аварии в секрете в течение многих месяцев, „поднимает ряд тревожных вопросов“ о методах управлении NOAA, которое обязано представлять подобные сведения вниманию общественности и компетентных органов», — говорится в публикации.

Как ранее писал 5-tv.ru, дайверы, спускавшиеся к «Титанику» в августе 2019 года, сообщили о плачевном состоянии судна, корпус которого стремительно уничтожает коррозия.