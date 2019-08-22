Дайверы рассказали об удручающем состоянии «Титаника»

Уникальное погружение совершили американские дайверы. Они впервые за последние 14 лет спустились к затонувшему «Титанику». С собой взяли самое современное фото и видеооборудование, чтобы снять обломки гигантского лайнера и создать 3D модель корабля.

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На кадрах видно плачевное состояние судна: коррозия уничтожает корпус «Титаника», капитанская рубка и вовсе обрушилась.

«Больше всего мне запомнилась пробоина. Она огромная, я даже не представлял насколько, когда мы поплыли к ней, то я потерял дар речи», — сказал исследователь океана Виктор Весково.

Исследователи планируют установить, сколько времени пройдет, прежде чем «Титаник» окончательно рассыпется. Разрушению корпуса способствуют сильные течения и низкие температуры в северной Атлантике.

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