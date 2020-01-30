  1. Пятый канал
  4. Умерла чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева

Умерла чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева

, 12:50 | Василий Заика 46

Спортсменка скончалась на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Фото: old.shooting-russia.ru

Чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева скончалась 29 января на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Стрелковый Союз России.

«Стрелковый Союз России приносит искренние соболезнования родным и близким Ирины Юрьевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал», — говорится в сообщении.

Заслуженный мастер спорта Ирина Ларичева родилась 19 ноября 1964 года. Спортсменка являлась чемпионкой и многократным призером соревнований международного уровня, а также СССР и России.

Ирина Ларичева принимала участие в летних ХХIХ Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончалась дочь военного фотографа Александра Устинова. Наследница известного фотожурналиста ушла из жизни в возрасте 84-х лет.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения

Последние новости

13:17
Над Великобританией пролетел яркий метеор — огненный шар успели сфотографировать
13:16
Задержанный по «делу Голунова» экс-полицейский арестован до 29 марта 2020 года
13:12
Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса
13:08
Двое предполагаемых вандалов арестованы в Петербурге по делу о призывах к терроризму
13:01
Сеанс восковой эпиляции кончился для москвички страшными ожогами
12:55
Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи в центре Стокгольма

Сейчас читают

Полчаса до заката: Названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]