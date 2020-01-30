Умерла чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева

Чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева скончалась 29 января на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Стрелковый Союз России.

«Стрелковый Союз России приносит искренние соболезнования родным и близким Ирины Юрьевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал», — говорится в сообщении.

Заслуженный мастер спорта Ирина Ларичева родилась 19 ноября 1964 года. Спортсменка являлась чемпионкой и многократным призером соревнований международного уровня, а также СССР и России.

Ирина Ларичева принимала участие в летних ХХIХ Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

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