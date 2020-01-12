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Скончалась дочь военного фотографа Александра Устинова

, 12:27 | Марина Неруцких 40

Наследница известного фотожурналиста ушла из жизни в возрасте 84-х лет.

Фото: www.globallookpress.com

Дочь знаменитого военного фотожурналиста Александра Устинова — Нинель — умерла в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, женщина скончалась на 85-м году жизни от естественных причин. Наследница фотографа газеты «Правда» умерла в своей квартире в центре столицы от естественных причин. Ее тело отправлено в морг.

Советский фотожурналист Александр Устинов был участником Великой Отечественной войны. После ее окончания пришел на работу в газету «Правда», и до самых последних дней (Устинов умер в 1995 году — Прим. ред.) оставался ее сотрудником.

Ранее 5-tv.ru сообщал об убийстве оператора видеоагентства Raptly в Ираке.

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