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Прирожденные лидеры: ТОП-5 знаков зодиака, которые становятся крутыми начальниками

, 15:02 | Светлана Александрова 3 429

Некоторые люди, кажется, буквально рождены, чтобы руководить. И, по мнению астрологов, не последнюю роль в формировании таких лидеров играют звезды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jochen Sand, /Chris Robbins, /CHROMORANGE / Bilderbox, /Nick White

Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, под которыми рождаются лучшие руководители. На первой строчке безоговорочно оказались Овны.

Овны

Люди, рожденные под этим знаком, обожают брать на себя организацию деятельности окружающих еще в детской песочнице. При этом они решительны и обладают логикой которая не изменяет им даже в самой сложной ситуации. Эти качества вместе со способностью наладить командную работу делают из них самых успешных начальников, которые никогда не позволяют чувствам взять верх и всегда принимают взвешенные решения.

Девы

Рожденные под этим знаком руководители всегда понимают стоящие перед ними и коллективом задачи и четко представляют конечную цель. Их главное достоинство заключается в заинтересованности не только в процессе, но и успешном конечном результате. Поэтому, несмотря на то что Девы склонны зацикливаться на мыслях о потенциальных неудачах, им, как правило, удается преодолеть сомнения и создать вместе с коллективом то, чем по праву можно гордиться.

Стрельцы

Это отличные руководители, и главным образом потому, что не склонны зацикливаться на мелочах. Они мыслят глобально, верят в творческий потенциал людей и всегда готов помочь его раскрыть. Начальники-Стрельцы считают, что подчиненные должны думать самостоятельно, учиться на собственных ошибках и стремиться к независимости.

Близнецы

Рожденные под этим знаком люди отлично функционируют в режиме многозадачности. Они легко увлекаются новыми идеями, всегда могут предложить оптимальный вариант их воплощения в жизнь и готовы взять на себя руководство этим процессом.

Тельцы

Эти руководители считаются самыми признательными. Они никогда не оставляют без внимания отлично выполненную работу и всегда поощряют добросовестного исполнителя. Однако минусом начальника-Тельца может стать его упрямство. Эти люди всегда стремятся к тому, чтобы конечный результат строго соответствовал тому, как он представлял его в начале и во время работы часто излишне контролируют каждую мельчайшую деталь.

Ранее 5-tv.ru называл пять знаков зодиака, у которых лучше всего получается делать деньги.

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Прирожденные лидеры: ТОП-5 знаков зодиака, которые становятся крутыми начальниками

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