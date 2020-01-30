Совет Федерации примет отдельное постановление о поправках в Конституцию РФ

Рабочая группа по Конституции предложила Совету Федерации принять отдельное постановление, которое урегулирует все вопросы, связанные с обсуждением в верхней палате закона о принятии поправок. Сенаторы не возражали.

«Принятие закона об изменении в конституцию — это очень ответственная миссия. Она должна быть выверена с точки зрения соответствия конституции, законодательству, что называется „до запятой“. Должна быть понятная, внятная правовая процедура. Я предложила бы дать поручение Комитету по конституционному законодательству и Комитету по регламенту оперативно отработать это постановление, согласовать, как положено. И мы могли бы его принять 12 февраля», — сказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Сенаторы также одобрили закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности страны. В январе указом президента на этот пост был назначен экс-премьер Дмитрий Медведев. В документе сказано, что полномочия зампреда определяет глава государства, он же может и освободить от должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор поддержал инициативу Валентины Матвиенко о поправке в Конституцию.