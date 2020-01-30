Каким будет облик обновленного СКК «Петербургский»

В Петербурге показали, как после реконструкции будет выглядеть Спортивно-концертный комплекс (СКК), который превратится в одну из крупнейших хоккейных арен в мире.

Авторы постарались, чтобы проект был современным, но в то же время сохранил облик знакомого горожанам нынешнего СКК. Здание выполнят в белоснежно-серых тонах, фасад и кровля планируются стеклянные. Колонны по периметру - в форме хоккейных клюшек.

Новая ледовая арена сможет вмещать свыше двадцати тысяч зрителей. Реконструкция обойдется примерно в 25 миллиардов рублей, но со стороны города не больше десяти. Сдать объект планируют к чемпионату мира по хоккею в 2023-ем году.