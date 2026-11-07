«Осталась близким и родным человеком»: Алибасов о смерти Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов отреагировал на смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной

Заслуженный артист России Бари Алибасов выразил соболезнования о смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Заявление он сделал в социальной сети Instagram*.

«Умерла Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Яркая, теплая, талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким, родным человеком, подарившим мне и любовь, и заботу», — сказал он в видеообращении.

Официальный брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова просуществовал чуть менее трех лет — с ноября 2018 года по сентябрь 2021-го. За Алибасова актриса выходила замуж в пятый раз. При этом пара начала отношения еще в 1995–1998 годах.

До этого сын основоположника группы «На-На» Бари Алибасов — младший рассказывал, что не планирует рассказывать отцу о смерти актрисы. Он утверждал, что звезду мучают провалы в памяти. Сын переживал, что отцу придется переживать трагическую потерю не один раз.

«Он весь день будет реветь по-настоящему. С утра об этом забудет, кто-нибудь ему опять скажет, и он опять будет в слезах», — утверждал он.

Отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

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