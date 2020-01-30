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Ксению Собчак заметили на консультации у специалиста по увеличению груди

, 17:35 | Игорь Рязов 894

Телеведущая пришла на прием к звездному пластическому хирургу Сергею Блохину.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак посетила консультацию звездного пластического хирурга Сергея Блохина, возглавляющего московскую клинику Frau Klinik. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на одного из пациентов клиники.

Издание отмечает, что Собчак появилась в медицинском учреждении «на днях» в районе семи часов вечера. В фойе ее встретил лично Сергей Блохин. Хирург специализируется на пластике груди и лица.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», — рассказал пациент клиники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак считает свой бюст «скромным, но красивым». Она заверяла, что ее абсолютно устраивает собственная грудь. Телеведущая также призналась, что никогда не прибегала к услугам медиков для коррекции лица.

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