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«От меня мало что зависит»: Кокорин заявил, что планирует будущее с «Зенитом»

, 18:48 | Валентин Черников Интервью 72

Футболист отправляется на сборы с резервной командой.

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Фото, видео: Instagram @kokorin9, 5-tv.ru

Тема:
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Намерения продолжать карьеру в «Зените» подтвердил футболист Александр Кокорин. В интервью 5-tv.ru форвард ответил на вопрос, планирует ли он играть с командой в Высшей лиге.

«Пока мне мало что известно. Я планирую, но от меня мало что зависит», — сказал нападающий.

По его словам, пока он исполняет обязательства перед клубом с резервной командой.

«Завтра буду на сборах с „Зенитом-2“, планирую тренироваться», — сообщил Кокорин.

Сбор ФК «Зенит-2» проходит с 23 января по 7 февраля в Турции.

Ранее 5-tv.ru писал, что опальный форвард намерен разорвать контракт с «Зенитом» и уехать играть в Европу на фоне скандала из-за его несостоявшейся аренды в «Сочи». Тогда сообщалось, что 28-летний футболист намерен переехать за границу и присоединиться к одному из европейских футбольных клубов.

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