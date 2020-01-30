«Форвард проявил характер»: Кокорин намерен разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий Александр Кокорин собирается разорвать контракт с футбольным клубом «Зенит» и уехать играть в Европу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Александр Кокорин и его представители понимают, что на фоне скандала, который разразился из-за его несостоявшейся аренды в „Сочи“, будет крайне сложно перейти в другой российский клуб. Форвард проявил характер, что не особо ценится в системе отечественного футбола», — говорится в статье.

По этой причине теперь 28-летний футболист намерен переехать за границу и присоединиться к одному из европейских футбольных клубов. Однако сделать это будет не так просто: трансферное окно в ведущих европейских лигах закроется в конце этой недели. Времени на переговоры осталось мало.

Кроме того, дело осложняется наличием контракта с «Зенитом». Чтобы разорвать его досрочно, стороны должны прийти к обоюдному согласию. О ходе переговоров информации пока нет.

Третье препятствие — судимость Кокорина. Из колонии он вышел только в сентябре 2019 года, а руководство любого клуба будет изучать, где футболист провел последний год.

«Сложно представить, что какая-либо зарубежная команда даст ему зарплату больше одного миллиона евро <…>. Дадут ему там, наверное, 500 тысяч евро. Разве этот вариант лучше, чем поехать на три месяца в „Сочи“?» — рассуждает известный футбольный агент Дмитрий Селюк, отмечая, что Кокорину нужно «убрать все это щеконадувательство» и ехать в «Сочи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объявил о переходе Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2019/20. Через несколько дней скандально известный форвард отказался покидать команду сине-бело-голубых. После этого его не взяли на вторые тренировочные сборы «Зенита».