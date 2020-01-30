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Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле

, 21:10 Эфирная новость 228

Премьер-министр Израиля намеренно заехал в Москву по пути из Вашингтона, чтобы лично узнать мнение по этому поводу российского президента.

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Фото, видео: REUTERS /MAXIM SHEMETOV, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 425

Сегодня в Кремле Владимир Путин встретился с Беньямином Нетаньяху. И это их вторая встреча за последние семь дней.

Ровно неделю назад они общались в Иерусалиме. И вот теперь Нетаньяху прилетел в Москву, чтобы лично обсудить детали американской так называемой «сделки века» по урегулированию на Ближнем Востоке.

Она уже вызвала крайне неоднозначную реакцию во многих странах мира. И, конечно же, обсуждение этой геополитической инициативы стало одной из главных тем этих переговоров в Кремле. Но это уже происходило в закрытом от прессы режиме. Конечно же такие переговоры требуют минимального количества участников и свидетелей.

Зашла речь и об освобождении Наамы Иссахар. Это та самая израильтянка, которую накануне помиловал Владимир Путин. За переговорами следил Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры встречи Иссахар и Нетаньяху в московском  аэропорту после освобождения. Известно, что девушка вместе с матерью уже вернулась в Израиль.

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