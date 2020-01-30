Премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху с супругой встретились с освобожденной Иссахар и ее матерью. Об этом сообщает пресс-служба израильского министра.

Беседа произошла в аэропорту «Внуково» перед вылетом на родину.

נעמה יששכר עולה עם נתניהו למטוס ראש הממשלה בדרך לארץ • הצטרפו למשדר המיוחד בחדשות 13 >> https://t.co/by3j1EBeuU pic.twitter.com/oxxbBjUL8j — חדשות 13 (@newsisrael13) January 30, 2020

Как сообщал ранее 5-tv.ru, во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью осужденной, которая умоляла российского президента повлиять на судьбу девушки. О помиловании Иссахар просили даже израильский президент и премьер-министр. По их мнению, Наама допустила серьезную ошибку, но осознала ее.

Сегодня в ходе встречи в Кремле, Владимир Путин лично сообщил Нетаньяху об освобождении Иссахар и попросил передать ей и ее семье наилучшие пожелания.