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Нетаньяху с супругой встретились с освобожденной Иссахар и ее матерью

, 13:38 | Светлана Шевченко Срочная новость 94

Беседа произошла в аэропорту «Внуково» перед вылетом на родину.

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Фото, видео: Twitter @LahavHarkov, @newsisrael13, @oldLentach

Премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху с супругой встретились с освобожденной Иссахар и ее матерью. Об этом сообщает пресс-служба израильского министра.

Беседа произошла в аэропорту «Внуково» перед вылетом на родину.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью осужденной, которая умоляла российского президента повлиять на судьбу девушки. О помиловании Иссахар просили даже израильский президент и премьер-министр. По их мнению, Наама допустила серьезную ошибку, но осознала ее.

Сегодня в ходе встречи в Кремле, Владимир Путин лично сообщил Нетаньяху об освобождении Иссахар и попросил передать ей и ее семье наилучшие пожелания.

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