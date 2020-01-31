Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента. Почему срываются сроки — должны выяснить вице-премьеры. Теперь нацпроекты — их персональная ответственность.

На заседании правительства глава кабмина поручил в течение недели доложить о том, как будет исправлена ситуация. Особое внимание уделить нацпроектам и социальным обязательствам, указанным в Послании.

Еще один важнейший вопрос — борьба с коронавирусом. Мишустин потребовал сделать все, чтобы защитить россиян от эпидемии. Он отметил, что обстановку круглосуточно контролирует оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Главная наша ценность — это здоровье граждан. И здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации в первую очередь», — заявил Мишустин.

Мишустин сообщил, что распорядился закрыть российско-китайскую границу на Дальнем Востоке. Сегодня в полночь будет временно ограничено движение через 16 пунктов пропуска. Меры, принятые правительством для нераспространения вируса, соразмерны и достаточны. Об этом заявила сегодня Валентина Матвиенко.

«Главное — не нагнетать панику, не устраивать истерику по этому поводу. Ситуация тревожная, но, слава богу, сегодня в России нет ни одного такого случая — в том числе в результате мер, принятых различными ведомствами — и ситуация находится под контролем», — сообщила Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что российские и китайские ученые уже ведут совместную работу по созданию вакцины против вируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что все социальные обязательства, указанные в послании, должны выполняться в срок.