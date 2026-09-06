Праздник обернулся трагедией: 22 человека погибли на свадьбе
Полиция рассматривает несколько версий произошедшего.
Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor
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Более 20 человек погибли при пожаре на свадьбе в Конго
Возгорание возникло в банкетном зале, где проходила свадебная церемония. На торжество собралось много людей.
Бургомистр столичной коммуны Лингвала Норбер Мушига Нзиндула также уточнил, что есть пострадавшие. Они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Точная причина возгорания пока не установлена. Власти рассматривали несколько версий — в том числе неисправность электропроводки или возгорание элементов декора зала.
Количество жертв обусловлено недостатком эвакуационных выходов. В зале был только один проход, и он оказался довольно узким. Когда начался пожар, люди в панике стремились к этой двери — возникла давка. Ситуацию дополнительно осложнили густой дым и плохая видимость.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Крондштате произошел пожар в трюме ремонтируемого корабля "Адмирам Макаров". Информации о пострадавших нет. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напомнило жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
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