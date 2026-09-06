Праздник обернулся трагедией: 22 человека погибли на свадьбе

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего.

22 человека погибли на свадьбе в ДР Конго

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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Более 20 человек погибли при пожаре на свадьбе в Конго

Возгорание возникло в банкетном зале, где проходила свадебная церемония. На торжество собралось много людей. 

Бургомистр столичной коммуны Лингвала Норбер Мушига Нзиндула также уточнил, что есть пострадавшие.  Они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Точная причина возгорания пока не установлена.  Власти рассматривали несколько версий — в том числе неисправность электропроводки или возгорание элементов декора зала.

Количество жертв обусловлено недостатком эвакуационных выходов. В зале был только один проход, и он оказался довольно узким. Когда начался пожар, люди в панике стремились к этой двери — возникла давка. Ситуацию дополнительно осложнили густой дым и плохая видимость.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Крондштате произошел пожар в трюме ремонтируемого корабля "Адмирам Макаров". Информации о пострадавших нет.  Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напомнило жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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