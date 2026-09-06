Умер осужденный за педофилию актер Крис Лэнгхэм из сериала «В гуще событий»

The Times: Умер осужденный за педофилию Крис Лэнгхэм из сериала «В гуще событий»

Английский актер и сценарист Крис Лэнгхэм, известный по роли министра Хью Эббота в политической сатире «В гуще событий» (The Thick of It), скончался в возрасте 77 лет. О его смерти сообщила газета The Times. По данным издания, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Актер ушел из жизни 24 июня 2026 года, однако известно об этом стало только в начале сентября. Лэнгхэм был единственным британским сценаристом в «Маппет-шоу», за что получил премию «Эмми», он также снимался в эпизодической роли в «Житии Брайана» от Monty Python и участвовал в культовом скетч-шоу Not the Nine O'Clock News. В 2006 году он был удостоен премии BAFTA за лучшую комедийную роль в сериале «В гуще событий».

Актерская карьера Лэнгхэма была прервана скандалом: в 2005 году его арестовали в рамках полицейской операции по борьбе с распространением материалов с сексуальным насилием над детьми (Operation Ore). Он был осужден по 15 эпизодам за скачивание и хранение изображений и видео с жестоким обращением с детьми, но с него сняли обвинения в сексе с несовершеннолетней фанаткой.

В 2007 году суд приговорил его к десяти месяцам тюрьмы, позже срок сократили до шести месяцев. Сам Лэнгхэм утверждал, что скачивал материалы в рамках подготовки к роли педофила в комедийном сериале Help, который он писал вместе с коллегой Полом Уайтхаусом, однако эта версия не была принята судом.

«Я знал, что это незаконно. С моей стороны было просто высокомерием и самонадеянностью считать, что я выше закона, потому что я художник», — сказал он в интервью газете The Guardian в 2011 году.

После освобождения из тюрьмы актер практически прекратил сниматься. У него остались жена Крисси, театральный режиссер, а также пятеро детей от двух браков.

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