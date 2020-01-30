Женщина на Range Rover стащила продукты из «Дикси» и едва не задавила сотрудницу

Жительницу подмосковного города Видное заподозрили в краже продуктов из магазина «Дикси». Уходя от погони на внедорожнике Range Rover, она чуть не задавила сотрудницу супермаркета. 5-tv.ru публикует видео с моментом кражи.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как молодая женщина входит в магазин. У нее в руках сумка и черный пакет, в которые она складывает различные продукты. После этого женщина уходит из магазина, минуя очередь и не оплачивая товары.

Видео с последующим развитием сюжета опубликовал паблик «Подслушано | Видное (18+)» во «ВКонтакте». На кадрах женщина в фирменной жилетке «Дикси» пытается преградить путь медленно едущему Range Rover. Она упирается в капот и, быстро шагая назад, требует от девушки-водителя остановиться.

Неожиданно водитель внедорожника выполняет приказ, затем немного отъезжает назад, после чего резко трогается вперед. Сотрудница магазина в этот момент подошла к водительской двери и взялась за ручку. В результате автомобиль протащил ее по земле несколько метров.

В сообщении паблика говорится, что за рулем Range Rover якобы находилась жена местного бизнесмена, владеющего стоматологической клиникой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии в супермаркете «Дикси». Кассир заподозрил покупателя в краже и убил его одним ударом.