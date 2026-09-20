Семь зданий избирательных участков в Брянске повреждены от ударов ВСУ
В них располагались 18 точек для проведения голосования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Семь зданий участковых избирательных комиссий получили повреждения в приграничных районах Брянской области в ходе досрочного голосования в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом 20 сентября журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Елена Анненкова, передает РИА Новости.
По ее словам, в поврежденных зданиях размещались 18 участковых комиссий. После произошедшего их работу организовали в резервных помещениях.
Анненкова также уточнила, что голосование в приграничных районах региона завершили в 15:00 по московскому времени. Такое решение приняли в целях безопасности.
Председатель региональной избирательной комиссии подчеркнула, что в результате атак никто из жителей и сотрудников участковых комиссий не пострадал.
Таким образом, несмотря на повреждение семи зданий, работу находившихся в них комиссий продолжили на резервных площадках, а голосование в приграничных территориях к настоящему моменту завершилось.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что представитель системной партии пытался нарушить работу системы наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Он ввел вредоносную программу и попытался остановить работу сервиса. Всего в период проведения голосования зафиксировано более тысячи атак на российскую избирательную инфраструктуру.
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