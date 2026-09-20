ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России

За сутки российская ПВО сбила 1951 беспилотник.
Фото: www.globallookpress.com/Adam WarøAwa
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Киевский режим 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго», заявили в российском военном ведомстве. Об этом 20 сентября сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, что целью этих действий был срыв волеизъявления граждан на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.
Для ударов, как уточнили в Минобороны, применялись беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты «Фламинго». Российские военнослужащие отразили атаки, подчеркнули в ведомстве.
После произошедшего Минобороны также анонсировало ответные действия. В министерстве заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Такое решение в ведомстве связали с атаками по гражданским объектам на территории России.
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