ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 14 0

За сутки российская ПВО сбила 1951 беспилотник.

Как Украина пыталась сорвать российские выборы

Фото: www.globallookpress.com/Adam WarøAwa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России Выборы в Госдуму — 2026

Киевский режим 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго», заявили в российском военном ведомстве. Об этом 20 сентября сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, что целью этих действий был срыв волеизъявления граждан на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.

Для ударов, как уточнили в Минобороны, применялись беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты «Фламинго». Российские военнослужащие отразили атаки, подчеркнули в ведомстве.

После произошедшего Минобороны также анонсировало ответные действия. В министерстве заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Такое решение в ведомстве связали с атаками по гражданским объектам на территории России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
20 сент
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 1100 дронов над регионами России
20 сент
Обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома в Новых Котельниках
20 сент
Сбито более 1600 дронов: Собянин сообщил о попытке ВСУ сорвать выборы в Госдуму
20 сент
Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве
20 сент
В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали шестеро
20 сент
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве
20 сент
Свыше 150 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
19 сент
Четыре дрона ВСУ нейтрализовали на подлете к Москве
18 сент
Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией
4 сент
Десять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
Российские самбисты заняли первое место в зачете Кубка мира
20:22
Семь зданий избирательных участков в Брянске повреждены от ударов ВСУ
20:15
Избирательные участки в Москве завершили работу
20:05
Старейшая жительница России проголосовала на выборах в Грозном
19:58
ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России
19:49
Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Концерт Madk1d сорван: фанаты перекрыли улицу, полиция оцепила территорию
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен