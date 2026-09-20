Избирательные участки в Москве завершили работу

После завершения трехдневного голосования Общественный штаб Москвы продолжит наблюдать за подсчетом голосов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Московском регионе 20 сентября закрылись избирательные участки после трех дней голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщили на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
Голосование проходило непрерывно в течение всех трех дней. Избиратели могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием, электронными терминалами либо традиционными бумажными бюллетенями. В штабе заявили, что голоса были корректно учтены, а граждане смогли реализовать свое избирательное право.
Наиболее серьезное внешнее давление на инфраструктуру голосования, по данным штаба, пришлось на заключительный день. Специалисты зафиксировали попытки взлома ключевых элементов системы.
Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что особенно активным атакам подверглись система электронного голосования и электронный список избирателей, который в том числе используется при выдаче бумажных бюллетеней на участках.
По его словам, попытки воздействия вызвали лишь кратковременные замедления в работе сервисов и не повлияли на общий ход голосования. Возникавшие задержки Ковалев связал с хакерским вмешательством.
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