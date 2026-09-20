Старейшая жительница России проголосовала на выборах в Грозном

|
Василиса Власова
Василиса Власова 28 0

Представители избирательной комиссии приехали к 121-летней женщине вместе с врачами.

121-летняя жительница России проголосовала на выборах

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чечни

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

В Грозном на дому проголосовала старейшая жительница России Яха Хашагова, которой исполнился 121 год. К долгожительнице приехали представители избирательной комиссии в сопровождении медиков, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

После завершения процедуры медики проверили состояние здоровья Хашаговой. По данным министерства, она чувствует себя хорошо и находится под регулярным наблюдением врачей. Также долгожительницу поздравили с Днем чеченской женщины.

Голосование в Чечне проходит с 18 по 20 сентября. Жители региона выбирают главу республики, депутатов Госдумы, парламента Чечни и представителей муниципальных образований.

По данным избиркома республики, к 15:00 20 сентября участие в голосовании приняли 815230 избирателей, явка составила 92,83%.

Заключительный день голосования совпал с Днем чеченской женщины, который в республике отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеран Великой Отечественной войны в возрасте ста лет принял участие в выборах в Кемерове. Мужчина служил механиком-водителем танкового батальона, участвовал в освобождении Польши и Восточной Пруссии, получил контузию и голосует на протяжении всей жизни. Ветеран также агитировал голосовать всех.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
20 сент
Семь зданий избирательных участков в Брянске повреждены от ударов ВСУ
20 сент
Избирательные участки в Москве завершили работу
20 сент
ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России
20 сент
Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК
20 сент
Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов
20 сент
Россияне в Италии и Сингапуре проголосовали на выборах в Госдуму
20 сент
В ДНР завершилось голосование на выборах в Госдуму
20 сент
Памфилова: представитель системной партии пытался нарушить работу ДЭГ
20 сент
Памфилова: в Запорожской области нашли метки ВСУ у домов членов избиркомов
20 сент
Памфилова: избирательную инфраструктуру РФ атаковали более тысячи раз
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
Российские самбисты заняли первое место в зачете Кубка мира
20:22
Семь зданий избирательных участков в Брянске повреждены от ударов ВСУ
20:15
Избирательные участки в Москве завершили работу
20:05
Старейшая жительница России проголосовала на выборах в Грозном
19:58
ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России
19:49
Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Концерт Madk1d сорван: фанаты перекрыли улицу, полиция оцепила территорию
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен