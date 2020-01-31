Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 января, день сулит решительные действия. Овны, попрощайтесь с тем, что для вас токсично. Близнецы, прислушайтесь к советам, которые вам дают окружающие. Скорпионы, отличный день для саморазвития!

♈ Овен

Овны, вы, вероятно, будете особенно чувствительными сегодня. Постарайтесь понять, что терзает вас в этот момент. Не могли ли вы спутать свои эмоции с чувствами окружающих? Сознательно очищайте свое внутреннее пространство и прощайтесь с тем, что для вас токсично. Помните: у вас есть право решать, что разрешено в вашем внутреннем мире, а что нет.

Космический совет: постарайтесь понять, в чем причина вашей гиперчувствительности.

♉ Телец

Начался достаточно запутанный период. С одной стороны — вы знаете, что не можете вернуться туда, откуда пришли. С другой стороны — вы также не знаете, каким будет следующий шаг. Сделайте глубокий вдох и осмотритесь, Тельцы. Пусть «один шаг за один раз» станет вашим лозунгом для создания плана действий.

Космический совет: не стоит спешить в принятии важных решений.

♊ Близнецы

Все идет как по маслу или вы сталкиваетесь с препятствиями на каждом шагу? Вселенная всегда говорит с нами с помощью знаков или символов. Близнецы, есть вероятность, что вы пытаетесь плыть против течения, когда Вселенная просит вас замедлиться и позволить потоку жизни нести вас. Отпустите уверенность в том, что сами все знаете и послушайте советы других. Таким образом, вы не только найдете решение, но и получите информацию, которая бросит вызов вашим убеждениям и заставит вас взглянуть на мир в совершенно новом свете.

Космический совет: прислушайтесь к советам, которые вам дают.

♋ Рак

Вы много хотите сделать и не боитесь идти за своими мечтами. Но помните о том, что бездействие так же важно, как действие. Поэтому обязательно отдыхайте и периодически перезаряжайтесь. Сегодня звезды напоминают вам о взаимосвязанности всего. Вы — личность, но вы также являетесь частью целого.

Космический совет: позвольте себе расслабиться и отдохнуть.

♌ Лев

Много времени теряется, когда вы бросаетесь от одной задачи к другой, пытаясь выполнить все сразу. Не стоит разрываться, Львы. Сосредоточение внимания на одной цели за раз является секретом для повышения вашей эффективности. Вместо того чтобы составить список дел, ввергающий в панику, расставьте свои задачи в порядке важности. Это поможет вам лучше организовать свой день и продуктивно достичь поставленных целей.

Космический совет: не беритесь за сто дел сразу, выполняйте по одной задаче в порядке важности.

♍ Дева

Работа над психологическим балансом тоже своего рода тренировка. Нечто свыше пытается достучаться до вас и провести правильным путем, посылая знаки. Но работают ли ваши рецепторы на оптимальную мощность, чтобы заметить их? Сегодня звезды просят вас раскрыть третий глаз, особую чакру или протереть антенну для связи с космосом — ну, или любой другой предмет, помогающий вам усилить интуицию.

Космический совет: судьба посылает вам знаки — напрягитесь, чтобы не пропустить их.

♎ Весы

«Не беспокойтесь о том, чтобы быть успешным, но работайте над тем, чтобы быть значительным, и успех, естественно, последует». Так однажды сказала Опра Уинфри. Что делаете вы для своей значимости? Каким образом вы стремитесь к совершенству? Звезды напоминают вам о том, как важно работать и быть в курсе текущих тенденций.

Космический совет: отличный день для саморазвития.

♏ Скорпион

Победа не в том, чтобы быть на вершине. Победа — это о чувстве удовлетворения от того, что вам удалось что-то, что раньше было не под силу. Дайте себе «золотую звезду» — поощрение, которое вы заслужили. Впереди долгий путь, но сегодня вы достигли очередной победы — и это нужно отметить.

Космический совет: поощрите себя за успехи, которых достигли.

♐ Стрелец

Есть ли такая вещь, как абсолютная истина, или все в жизни зависит от того, с какой стороны посмотреть? Расширяйте свое воображение и смотрите за пределы возможностей, Стрельцы. Поверьте — вы увидите, как сильно ограничивали себя и свои возможности, руководствуясь жесткими принципами.

Космический совет: попробуйте посмотреть на мир шире, взгляните на некоторые вещи с другой стороны.

♑ Козерог

Проблемы, связанные с общением, могут испортить ваши отношения с людьми. Но разве тараканы в вашей голове сильнее, чем внешний мир? Попробуйте сделать шаг навстречу своему окружению. Подготовьте площадку для открытого и честного разговора с близкими. Озвучьте то, что чувствуете сами, и выслушайте собеседников.

Космический совет: готовьтесь к откровенному разговору.

♒ Водолей

«Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле». Пусть слова Джими Хендрикса станут вашей мантрой сегодня. Правда в том, что мы не всегда видим, как происходят изменения, которых мы хотим. Однако это не означает, что они не происходят. Продолжайте проявлять доброту и сострадание, Водолеи.

Космический совет: будьте милосердны.

♊ Рыбы

Вот немного сказочной мудрости от Буратино: «Могут случиться самые фантастические вещи — и все начинается с желания». Чего вы ждете, Рыбы? Пусть ваши мечты и желания будут известны всем. Вселенная в игривом настроении, она готова помочь вам создать светлую полосу вашей жизни прямо сегодня. Только она не знает, с чего начать — так подскажите ей!

Космический совет: не бойтесь говорить о своих желаниях вслух.

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