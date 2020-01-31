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Два человека погибли во Владивостоке при хлопке в квартире

, 4:20 | Алиса Маркова Срочная новость 12

ЧП произошло в квартире двухэтажного многоквартирного дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Взрыв прогремел в жилом двухэтажном доме во Владивостоке. В результате ЧП погибли два человека, еще один получил ранения. По предварительным данным, в квартире дома по адресу 1-я Поселковая, 29 произошел подрыв самодельного взрывного устройства, возгорания после этого не было. Несущие конструкции дома не пострадали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва газа в жилом доме Махачкалы после брошенной ребенком спички.

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