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Видео момента взрыва газа в жилом доме Махачкалы после брошенной ребенком спички

, 16:27 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 153

Хлопок газовоздушной смеси произошел на улице Гамидова. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал несовершеннолетний мальчик.

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Фото, видео: МЧС; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео момента взрыва, произошедшего в пятиэтажном доме на улице Гамидова в Махачкале. Как видно на кадрах, ребенок что-то внимательно рассматривает в подвальном помещении, затем бросает туда спичку, после чего происходит хлопок.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на информированный источник, ЧП в доме, по предварительным данным, произошло именно из-за брошенной несовершеннолетним мальчиком спички. В результате происшествия пострадал ребенок. Он госпитализирован с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

По информации ТАСС, в результате взрыва газа была выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Угрозы разрушения здания нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места хлопка газа в квартире в Каменск-Уральском.

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