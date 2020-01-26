Видео момента взрыва газа в жилом доме Махачкалы после брошенной ребенком спички

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео момента взрыва, произошедшего в пятиэтажном доме на улице Гамидова в Махачкале. Как видно на кадрах, ребенок что-то внимательно рассматривает в подвальном помещении, затем бросает туда спичку, после чего происходит хлопок.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на информированный источник, ЧП в доме, по предварительным данным, произошло именно из-за брошенной несовершеннолетним мальчиком спички. В результате происшествия пострадал ребенок. Он госпитализирован с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

По информации ТАСС, в результате взрыва газа была выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Угрозы разрушения здания нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места хлопка газа в квартире в Каменск-Уральском.