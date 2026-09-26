Балицкий сообщил о массированной атаке дронов на Запорожскую область

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Три человека погибли, еще трое получили ранения.

Балицкий сообщил об атаке дронов на Запорожскую область

Фото: © РИА Новости

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Более 600 беспилотников уничтожили и подавили за ночь над Запорожской областью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере МАКС.

Как рассказал глава региона, беспилотники атаковали автомобили и частные дома в нескольких муниципальных округах. В результате ударов погибли три человека, еще трое получили ранения.

«В Приморском муниципальном округе в результате атаки на гражданские автомобили на автодороге вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянское пострадал мужчина 1994 года рождения», — написал Балицкий.

В Пологовском округе при ударе по частному дому погибла женщина 1964 года рождения. Еще один человек погиб возле села Ивановка Бердянского округа. Там беспилотник атаковал гражданский автомобиль, личность погибшего пока устанавливают.

В селе Новогорьевка Токмакского округа ранения получил мужчина 1969 года рождения.

В Васильевке погибла женщина 1990 года рождения. Ее 16-летняя дочь также получила ранения. Девушку доставили к врачам, ей оказывают необходимую помощь. У погибшей женщины остались двое маленьких детей.

Кроме того, в Михайловском муниципальном округе беспилотник атаковал машину скорой помощи.

Балицкий выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что пострадавшие получают медицинскую помощь. Жителей региона он призвал сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 645 украинских беспилотников над регионами страны. Под атакой оказались Республика Крым, Воронежская, Калужская, Орловская и другие области.

Также 5-tv.ru сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали пять человек. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, один человек получил ранения в Таганроге, еще четверо — в Азове. Среди пострадавших оказался ребенок. Всех пострадавших доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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