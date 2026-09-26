Стала известна возможная причина взрыва на Эльгинском месторождении в Якутии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

В результате происшествия погибли рабочие.

Почему на угольном месторождении произошел взрыв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв на Эльгинском месторождении в Якутии во время сварочных работ мог произойти из-за разгерметизации резервуара для воды насосной станции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Эльгауголь».

Днем 26 сентября на резервной насосной станции произошел взрыв. В результате чего погибли рабочие. По данным Telegram-канала 112, жертвами трагедии стали четыре человека: 49,38,22 и 20 лет.

После случившегося прокуратура Бурятии возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности приведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В компании «Эльгауголь» также отметили, что ЧП произошло не на основном производственном комплексе, а на резервной водяной станции. За нее отвечает подрядная организация. Объект находится на некотором расстоянии от основного производства. Жизни остальных сотрудников ничего не угрожает. Расследование продолжается. Следователи выясняют причину и обстоятельства произошедшего. Компания, в свою очередь, активно сотрудничает с правоохранителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Венера откроет забытые двери: любовный гороскоп для знаков зодиака на окт...

Последние новости

13:01
Стала известна возможная причина взрыва на Эльгинском месторождении в Якутии
12:44
Собянин: В Москве работает сеть специализированных эндоскопических центров
12:37
Армия России продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в Доброполье
12:14
Вышел из-под контроля: ИИ пытался взломать три правительственных сайта США
11:54
ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Лозовую в Харьковской области
11:50
Суд оставил в силе приговор Яне Трояновой* за призывы к терроризму

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Клетки получили новую защиту: врачи нашли способ борьбы с раком крови
Агентство Access Opera не заявляло об отмене концерта Канье Уэста
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен