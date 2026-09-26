Стала известна возможная причина взрыва на Эльгинском месторождении в Якутии

Взрыв на Эльгинском месторождении в Якутии во время сварочных работ мог произойти из-за разгерметизации резервуара для воды насосной станции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Эльгауголь».

Днем 26 сентября на резервной насосной станции произошел взрыв. В результате чего погибли рабочие. По данным Telegram-канала 112, жертвами трагедии стали четыре человека: 49,38,22 и 20 лет.

После случившегося прокуратура Бурятии возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности приведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В компании «Эльгауголь» также отметили, что ЧП произошло не на основном производственном комплексе, а на резервной водяной станции. За нее отвечает подрядная организация. Объект находится на некотором расстоянии от основного производства. Жизни остальных сотрудников ничего не угрожает. Расследование продолжается. Следователи выясняют причину и обстоятельства произошедшего. Компания, в свою очередь, активно сотрудничает с правоохранителями.

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