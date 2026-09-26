Перед уходом с поста Вучич рассказал Путину о будущем Сербии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем по инициативе сербской стороны. Об этом сообщили в Кремле.

Вучич поздравил российского лидера с проведением выборов в Государственную думу. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и сфере здравоохранения.

Сербский президент выразил благодарность России за поддержку Сербии, а также отдельно отметил содействие в тушении лесных пожаров. Кроме того, Вучич рассказал Путину о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии. В ходе беседы была отмечена недопустимость внешнего вмешательства в избирательный процесс.

Лидеры также затронули актуальные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию вокруг Украины. Кроме того, Путин и Вучич подчеркнули важность сохранения Дейтонской архитектуры в Боснии и Герцеговине.

В ходе разговора Вучич проинформировал российского коллегу о своей предстоящей отставке и поблагодарил его за многолетнее сотрудничество.

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