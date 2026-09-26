Собянин: В Москве работает сеть специализированных эндоскопических центров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

За пять лет в специализированных подразделениях обследовали свыше 700 тысяч пациентов.

Собянин рассказал о работе эндоскопических центров Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В специализированных эндоскопических центрах Москвы за пять лет обследования прошли более 700 тысяч пациентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Первый такой центр открылся в столице в 2021 году на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина. Сейчас специализированные подразделения также работают в ГКБ имени В. М. Буянова, Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова и ГКБ имени С. С. Юдина.

Сергей Собянин отметил, что центры оснащены современным оборудованием экспертного класса. В распоряжении врачей находятся 12 видеоэндоскопических систем и более 80 единиц медицинской техники. Пациентов сопровождают на всех этапах обследования, а исследования проводят с использованием мягкой седации. По словам мэра, весь визит в центр занимает не более двух часов.

С 2021 года в эндоскопическом центре Боткинской больницы обследования прошли свыше 225 тысяч человек. Врачи выявили более чем у 3,5 тысячи пациентов злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта на нулевой и ранних стадиях.

Кроме того, в Москве реализуется проект по проактивным эндоскопическим исследованиям для раннего выявления заболеваний ЖКТ и патологий, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. По словам Сергея Собянина, такие обследования уже прошли более 300 тысяч жителей столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Венера откроет забытые двери: любовный гороскоп для знаков зодиака на окт...

Последние новости

13:01
Стала известна возможная причина взрыва на Эльгинском месторождении в Якутии
12:44
Собянин: В Москве работает сеть специализированных эндоскопических центров
12:37
Армия России продолжает уничтожать окруженные формирования ВСУ в Доброполье
12:14
Вышел из-под контроля: ИИ пытался взломать три правительственных сайта США
11:54
ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Лозовую в Харьковской области
11:50
Суд оставил в силе приговор Яне Трояновой* за призывы к терроризму

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Клетки получили новую защиту: врачи нашли способ борьбы с раком крови
Агентство Access Opera не заявляло об отмене концерта Канье Уэста
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен