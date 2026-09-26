Собянин: В Москве работает сеть специализированных эндоскопических центров

В специализированных эндоскопических центрах Москвы за пять лет обследования прошли более 700 тысяч пациентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Первый такой центр открылся в столице в 2021 году на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина. Сейчас специализированные подразделения также работают в ГКБ имени В. М. Буянова, Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова и ГКБ имени С. С. Юдина.

Сергей Собянин отметил, что центры оснащены современным оборудованием экспертного класса. В распоряжении врачей находятся 12 видеоэндоскопических систем и более 80 единиц медицинской техники. Пациентов сопровождают на всех этапах обследования, а исследования проводят с использованием мягкой седации. По словам мэра, весь визит в центр занимает не более двух часов.

С 2021 года в эндоскопическом центре Боткинской больницы обследования прошли свыше 225 тысяч человек. Врачи выявили более чем у 3,5 тысячи пациентов злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта на нулевой и ранних стадиях.

Кроме того, в Москве реализуется проект по проактивным эндоскопическим исследованиям для раннего выявления заболеваний ЖКТ и патологий, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. По словам Сергея Собянина, такие обследования уже прошли более 300 тысяч жителей столицы.

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