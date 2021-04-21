Валиде-султан из «Великолепного века» показала, как выглядит без косметики

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Анастасия Игонина
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76-летняя Небахат Чехре сыграла мать главного героя сериала.

Фото, видео: Instagram @nebahatcehre

Валиде-султан из «Великолепного века» показала, как выглядит без макияжа. Сейчас актрисе Небахат Чехре 76 лет.

Артистка, сыгравшая мать главного героя — османского султана — продолжает успешную актерскую карьеру. Однако Небахат не стесняется быть честной со своими поклонниками — на своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии из повседневной жизни, на которых она запечатлена без макияжа.

Валиде-султан из «Великолепного века» показала, как выглядит без косметики

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Instagram @nebahatcehre

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Instagram @nebahatcehre

3/6

Instagram @nebahatcehre

4/6

Instagram @nebahatcehre

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Instagram @nebahatcehre

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Instagram @nebahatcehre

Стоит отметить, что на большинстве таких снимков Чехре одета крайне стильно — актриса пристально следит за современными трендами и умело подбирает наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Такие честные кадры приходятся по душе фанатам звезды «Великолепного века» — публикации набирают десятки тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанатки звезды «Великолепного века» Озчивита боятся, что он может уйти из кино.

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