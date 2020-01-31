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Стали известны подробности смертельного взрыва в квартире во Владивостоке

, 4:48 | Алиса Маркова Эксклюзив 92

ЧП случилось в квартире двухэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в квартире жилого многоквартирного дома во Владивостоке утром 31 января. ЧП случилось в здании на 1-й Поселковой улице.

По данным 5-tv.ru, в квартире находились ранее судимые жители города. Не исключается, что мужчины употребляли наркотики, а один из них задумал собрать самодельное взрывное устройство.

За основу он взял страйкбольную гранату. После этого, ожидаемо, произошел взрыв. В результате мужчина погиб на месте, его товарищ скончался в больнице, также один был госпитализирован с ранениями.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва газа в жилом доме Махачкалы после брошенной ребенком спички.

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