ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Лозовую в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что населенные пункты в Харьковской области были заняты в ходе расширения внешней зоны контроля. Также российские подразделения в результате активных наступательных действий установили контроль над Марьино в Сумской области.

Вооруженные силы России продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в ночное время. По данным Минобороны РФ, с 20:00 по московскому времени 25 сентября до 8:00 26 сентября военные уничтожили 645 беспилотных летательных аппаратов.

Дроны были сбиты над несколькими регионами России, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Орловскую, Тульскую, Курскую, Рязанскую и Ростовскую области, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

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