Суд оставил в силе приговор Яне Трояновой* за призывы к терроризму

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Актрисе назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Яну Троянову приговорили к тюрьме или нет

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор актрисе Яне Трояновой* за призывы к терроризму. Это следует из решения суда, опубликованного на сайте.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сказано в постановлении.

В ноябре 2025 года звезду сериалу «Ольга» приговорили к восьми годам лишения свободы строгого режима за высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским с угрозой применения к ним насилия.

Также суд запретил Трояновой четыре года заниматься администрированием сайтов и назначил ей штраф в размере 250 тысяч рублей. Поводом для уголовного преследования актрисы стало ее интервью одному из интернет-каналов в июне 2024 года. В нем содержались заявления, которые позже следствие расценило как возбуждающие ненависть.

В России известность Трояновой принесла главная роль в комедийном сериале «Ольга». После начала СВО актриса осудила действия российских властей и уехала во Францию, где не раз выступала с резкими заявлениями в адрес бывших соотечественников.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналиста Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.

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Суд оставил в силе приговор Яне Трояновой* за призывы к терроризму

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