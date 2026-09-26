Суд оставил в силе приговор Яне Трояновой* за призывы к терроризму

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор актрисе Яне Трояновой* за призывы к терроризму. Это следует из решения суда, опубликованного на сайте.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сказано в постановлении.

В ноябре 2025 года звезду сериалу «Ольга» приговорили к восьми годам лишения свободы строгого режима за высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским с угрозой применения к ним насилия.

Также суд запретил Трояновой четыре года заниматься администрированием сайтов и назначил ей штраф в размере 250 тысяч рублей. Поводом для уголовного преследования актрисы стало ее интервью одному из интернет-каналов в июне 2024 года. В нем содержались заявления, которые позже следствие расценило как возбуждающие ненависть.

В России известность Трояновой принесла главная роль в комедийном сериале «Ольга». После начала СВО актриса осудила действия российских властей и уехала во Францию, где не раз выступала с резкими заявлениями в адрес бывших соотечественников.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналиста Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.