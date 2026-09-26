Су-35С несет боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж Воздушно-космических сил обеспечивал прикрытие действий армейской авиации в районе ответственности группировки «Центр».
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне СВО
Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Центр». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения задачи истребитель обеспечивал прикрытие вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
Летчики оперативно-тактической авиации выполняют боевые вылеты в различных условиях, включая сложную погоду и разное время суток. Для выполнения задач применяются различные виды авиационного вооружения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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