Су-35С несет боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Экипаж Воздушно-космических сил обеспечивал прикрытие действий армейской авиации в районе ответственности группировки «Центр».

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне СВО

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Центр». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения задачи истребитель обеспечивал прикрытие вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Летчики оперативно-тактической авиации выполняют боевые вылеты в различных условиях, включая сложную погоду и разное время суток. Для выполнения задач применяются различные виды авиационного вооружения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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