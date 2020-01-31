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Как выглядит Джулия Ванг после отказа от женского тела — фото

, 9:05 | Анастасия Игонина 173

Звезда «Битвы экстрасенсов» страдает синдромом Морриса: генетически она родилась мальчиком, однако анатомически тело оказалось женским.

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Фото, видео: Instagram @thomas__winsor

Пятнадцатый сезон мистического шоу «Битва экстрасенсов» запомнился зрителям благодаря Джулии Ванг. Эффектная мрачная блондинка с пронзительным взглядом произвела на публику неизгладимое впечатление. Теперь же ясновидящая потрясла поклонников снова — отказавшись от женского пола и назвавшись Томасом Винзором.

О том, что в действительности женственный образ ему не близок, Томас сообщил в прошлом году — об этом 5-tv.ru уже писал летом 2019 года. Однако сейчас интерес к этой теме возник с новой силой.

По словам звезды телешоу, который просит обращаться к себе в мужском роде, он никогда не был женщиной. Как выяснилось, Томас родился с интерсексуальностью — нарушением полового развития организма. В социальной сети Винзор подчеркивает, что это — разновидность нормы.

По словам самого экстрасенса, он родился мальчиком, но в роддоме пол ошибочно определили как женский — генетически и гормонально при этом младенец был мужского пола.

«В 15 лет в целях феминизации был введен гель, не подлежащий вводу в организм, а не импланты! Гель было необходимо удалить по медицинским показаниям», — говорится на странице экс-Джулии в Instagram.

Препарат, который не предназначен для подкожных инъекций, постепенно якобы отравлял Томаса, просачиваясь в ткани тела. После десятка операций субстанция была полностью удалена, и молодой человек пошел на поправку — организм, до этого занятый борьбой с вредоносным гелем, смог усваивать собственный тестостерон. В связи с этим внешность Винзора стала все больше походить на мужскую.

Сейчас Томас выпускает собственный бренд парфюма и самостоятельно занимается созданием ароматов, рисует и создает изделия ручной работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участница «Битвы экстрасенсов» разгадала тайну записки Вольфа Мессинга.

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