«Мистер Томас»: Звезда «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» сделала неожиданное признание. Джулия Ванг рассказала поклонникам, что на самом деле она — мужчина.

Шокирующей новостью Ванг поделилась на своей странице ВКонтакте. Экстрасенс посвятила большую публикацию генетическим особенностям развития человеческого эмбриона, объяснив, что люди часто рождаются мужчинами или женщинами только номинально — по первичным половым признакам. С точки зрения генетики же такие люди относятся к другому гендеру.

Как разъясняет сама Джулия, у нее синдром Морисса — нечувствительность к мужским половым гормонам. У генетических мужчин заболевание проявляется нарушениями полового развития. Диагноз также встречается и у женщин, однако на половое развитие влияния не оказывает, сообщает ФАН.

ВКонтакте @Джулия Ванг

«Как правило, такие девочки не имеют возможности воспроизвести потомство, „девочки“ лишь номинально, генетически они мужчины и физиологически во многом. За минусом одной детали. Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду? Если нет, то прошу прекратить мне писать про женственность, платья, на кого я похож или нет и так далее. Генетически я не женского пола, хотя у меня нет висюльки», — откровенничает Джулия.

При этом Ванг теперь говорит о себе в мужском роде и даже выбрала себе мужское имя — на странице экстрасенса в Instagram теперь значится «мистер Томас».

«Если у кого-то факт того, что я парень с нечувствительностью к андрогенам, не может уложиться в черепе, ради бога, мир большой! Найдите то, что вам интересно», — резюмирует Джулия-Томас.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за маскулинного образа Джулия Ванг страдает из-за повышенного внимания влюбленных в нее девушек.